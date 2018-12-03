Şanlıurfa'da "Dünya Engelliler Günü" Etkinliği

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezi olan Şanlıurfa Engelliler Yaşam Merkezi'nde program düzenledi. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Şanlıurfa Engelliler Yaşam Merkezi'ndeki sanat dallarında eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler ve eserlerin yer aldığı serginin açılışı ile başladı. Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Abdullah Erin, Genel Sekreter Abdulkadir Açar, Başkan Eşi Sema Çiftçi ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Arslan ardından eserleri inceleyerek kursiyerleri tebrik etti.Daha sonra etkinliklerin sunulacağı salona geçen davetliler burada engelli vatandaşlarla sohbet ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Programın başlaması ile birlikte davetlileri selamlayan Vali Abdullah Erin, 15 Temmuz kahramanlarına dikkat çekerek, "Söz konusu vatan olduğu zaman birlik ve beraberlik içerisinde engelli, yaşlısı, genci demeden vatanına sahip çıkan kahramanları bu aziz millet hiç bir zaman unutmayacaktır. Onun için bizde engel yoktur. Tek vücut vardır o da insandır" dedi.Genel Sekreter Abdulkadir Açar da yaptığı konuşmasında asıl engelin fiziksel olarak değil hayata bakış açısından kaynaklandığını dile getirdi. Açar, "Dünyadan, insandan, sevgiden haberdar olmayanlar asıl engelli olanlardır. Onun için engelsiz gönülleri bir arada buluşturan bu çatı altında tüm vatandaşlarımızın huzurunda saygıyla eğiliyorum. ve engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarının ne olduğunu anlamayanlara Allah'tan şifalar diliyorum" diye konuştu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Habip İpar ise, Engelli Yaşam Merkezindeki kurslar ve eğitimler hakkında davetlilere bilgiler verdi.Program son olarak engelli kursiyerlerin kep atması ile sona erdi. - ŞANLIURFA