21.05.2019 18:01
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Şanlıurfa'da "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Karaköprü ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 07 MPE 85 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve uygulama noktasından kaçmaya çalışan otomobil, uzun süren kovalamacanın ardından Eyyübiye ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün Suriye uyruklu olduğu ve arandığı öğrenilirken, aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. - ŞANLIURFA Polis, Karaköprü, Merkez, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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