Şanlıurfa'da "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı

Şanlıurfa
'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Karaköprü
ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 07 MPE 85 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve uygulama noktasından kaçmaya çalışan otomobil, uzun süren kovalamacanın ardından Eyyübiye
ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün Suriye
uyruklu olduğu ve arandığı öğrenilirken, aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. - ŞANLIURFA
Polis
, Karaköprü
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, Şanlıurfa
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA