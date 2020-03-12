Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi
ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince durak ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni teknolojik gereçlerle dezenfekte ediyor.
12.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:11
ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince durak ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni teknolojik gereçlerle dezenfekte ediyor.
Şanlıurfa 'da belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan özel kıyafetli ekipler, toplu taşıma araçları ile durakların yanı sıra yolcu bekleme alanları, yemekhane ve kafeteryalarda hijyen çalışması başlattı. Durak peronlar ve kişisel temizlik bölümleri gibi tüm alanlar titizlikle hijyen ve dezenfekte uygulamasını yapan ekipler, ayrıca vatandaşları koronavirüs enfeksiyonu için de geçerli olduğunu anlatan broşürlerle bilgilendirmeye başladı.
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Kaynak: DHA
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