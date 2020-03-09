Şanlıurfa'da durdurulan araçta namlulu silah mermileri ele geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uzun namlulu silahlara ait bin 40 adet mermi ele geçirdi.
09.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:23
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uzun namlulu silahlara ait bin 40 adet mermi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir ilçesinde durdurdukları A.D. isimli şahsa ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içine gizlenmiş 500 adet 7.62 mm ve 540 adet 5.56 mm çapında olmak üzere uzun namlulu piyade tüfeklerine ait toplam bin 40 adet mermi ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir ilçesinde durdurdukları A.D. isimli şahsa ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içine gizlenmiş 500 adet 7.62 mm ve 540 adet 5.56 mm çapında olmak üzere uzun namlulu piyade tüfeklerine ait toplam bin 40 adet mermi ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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