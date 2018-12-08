Şanlıurfa'da Durdurulan Otomobilde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, otomobildeki Suriye
uyruklu İ.H. ve R.A.K., tutuklandı.
İlçe Jandarma
ekipleri, alınan ihbar üzerine Akçakale- Harran
karoyolunda plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 50 captagon uyuşturucu hap ile bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, otomobildeki İ.H ve R.A.K.'yı gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Şanlıurfa
Akçakale,Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:17