Şanlıurfa'da Eğlence Mekanlarına Denetim

Şanlıurfa'da eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, izinsiz çalıştığı belirlenen 27 yabancı uyruklu kadın hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte umuma açık eğlence mekanları denetledi.
Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen bazı iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı.
İş yerlerinde izinsiz çalıştığı belirlenen 27 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa