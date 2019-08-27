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Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine operasyon

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik operasyonda, yasa dışı çalıştırılan yabancı uyruklu 15 kadın gözaltına alındı.

27.08.2019 16:34 Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine operasyon
Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik operasyonda, yasa dışı çalıştırılan yabancı uyruklu 15 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki eğlence merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 yabancı uyruklu kadın, sigortasız ve yasa dışı çalıştırıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kadınların, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

İş yeri işletmecileri hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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