Şanlıurfa'da Eğlencenin Adı "Sıra Gecesi"

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:19



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:19

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin en önemli inanç ve kültür turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'da düzenlenen sıra geceleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescillenmesi için yapılan ön başvurusu kabul edilen Şanlıurfa müziği, kentin turizmine de önemli bir katkı sağlıyor.Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel ile Kazancı Bedih gibi birçok ünlü ses sanatçısı, gazelhan ve bestekarın yetiştiği Şanlıurfa, insanlarının geçmişten bu yana müziğe yatkınlıklarıyla da biliniyor.Kentin müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve tarihi konuk evleri ile bazı otellerde düzenlenen sıra geceleri de turistlerden yoğun ilgi görüyor.Gündüzleri kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen turistler, Şanlıurfa'yla özdeşleşen "sıra gecesi" programlarına katılıp, yöresel müzikler eşliğinde çiğ köfte ve tatlı yiyor. Böylece kent turizme önemli bir girdi de sağlanıyor.Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, sıra gecesi geleneğinin, Şanlıurfa'nın dünyaca ünlü Haleplibahçe mozaiklerinde de görüldüğü üzere binlerce yıllık bir geçmişi bulunduğunu söyledi.Kente gelen turistlerin gece konaklamayı tercih etmesinin en büyük nedenleri arasında sıra gecesine katılmak olduğuna dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:"Turistler Şanlıurfa türkülerini dinleyerek, çiğ köfte ve tatlısını yerinde yemek istiyor. Konaklamaların büyük bir bölümü sıra gecesiyle sağlanmaktadır. Tüm Şanlıurfalıların, özellikle sıra gecesi ekiplerinin, turizmcilerin, kısaca herkesin sıra gecesine dört elle sahip çıkması gerekiyor. Sıra gecesinin de belli bir standarda oturtulması için çaba harcamamız lazım. Ekiplerimizin turistlere, yöreye ait eserleri seslendirmeleri gerekiyor. Bazıları ilk başta Şanlıurfa türküleri, sonra da başka eserleri seslendiriyor. Bu yanlış bir uygulama ve gelen turistlerimizi üzüyor. Turistler sıra gecesinin, çiğ köftenin ve tatlının Şanlıurfa'ya özgü olmasını tercih ediyor. Bindiğimiz dalı kesmememiz gerekiyor. Bütün kültürel varlıklarımızı, tarihi eserlerimizi gelen misafirlerimize en iyi şekilde anlatalım ki bir daha gelmelerini sağlayalım."Müslüm Çoban, turist yoğunluğuna göre değişmekle birlikte kentte günde ortalama 50 civarında sıra gecesi düzenlendiğini, bazen yoğun olan oteller ve konuk evlerinde aynı anda 3 sıra gecesinin birden yapılabildiğini vurguladı.Çoban, sıra gecesine katılımın kişi başına yemekli olarak yaklaşık 80-85, yemeksiz 60 lira civarında olduğunu da dile getirdi.Sıra gecesi Şanlıurfa'da daha güzelMüslüm Çoban, bazı acentelerin kendilerini arayarak Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman gibi illere sıra gecesi ekibi talep ettiğini belirterek, "Biz onlara sıra gecesini daha güzel yaşamak için Şanlıurfa'ya gelmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Sıra gecesi geleneği bizim en iyi değerlerimizden birisi ve turizme ciddi bir katkı sağlıyor." dedi.Konukevi yöneticisi Abdulkerim Baynaz ise Şanlıurfa'ya gelenlerin sadece tarihi alanları gezmeye değil özellikle sıra gecesi geleneğini yerinde görmek ve yaşamak için geldiklerini vurguladı.Sıra gecesinin Şanlıurfa'yla özdeşleştiğini ifade eden Baynaz, "Yerli ve yabancı turistler Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezdikten sonra sıra gecesi etkinliğine katılmak için konaklamak zorunda kalıyor. Bu, kentin turizmine önemli bir katkı sağlıyor. Turistlerimiz sıra gecesi eşliğinde eğlenerek, çiğ köfte yiyerek gönüllerince eğlenme imkanı buluyor." diye konuştu.