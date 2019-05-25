25.05.2019 11:39
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Arın Mahallesi'nde, Sabiha Karak (34) çocuklarına banyo yaptırmak için kullandığı su ısıtıcısının kablosuna dokunduğu sırada akıma kapıldı.
Yakınlarınca haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Beş çocuk annesi Karak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Harran, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA