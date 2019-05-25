Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Arın Mahallesi'nde, Sabiha Karak (34) çocuklarına banyo yaptırmak için kullandığı su ısıtıcısının kablosuna dokunduğu sırada akıma kapıldı.
Yakınlarınca haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Beş çocuk annesi Karak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu
Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Harran
, Şanlıurfa
, Güncel
Kaynak: AA