Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisi Protestosu

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde, sık sık elektriklerinin kesildiğini ileri süren bir grup, yol kapatma eylemi yaptı. Cumhuriyet Meydanı
'nda toplanan, aralarında esnafın da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Karacadağ
Caddesi'ni trafiğe kapatarak slogan attı.
Grup adına açıklama yapan esnaf Ali Açık
, elektrik kesintileri nedeniyle işlerinin aksadığını iddia etti.
Sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini dile getiren Açık, şöyle konuştu:
"Çoğu mahalle 10 gündür karanlıkta. İlçe merkezinde ise sık sık kesilen ve saatlerce gelmeyen elektrik yüzünden çalışamaz duruma geldik. DEDAŞ faturasını gününde alıyor. Geç ödense faizi ile alıyor ama biz günlerce karanlıkta kalsak hesap soran olmuyor. İlçede ve köylerde elektriğe bağımlı çok sayıda hasta var. Elektrik kesildiğinde yaşamları tehlikeye giriyor. Solunum cihazına bağlı olanlar ne yapsın. DEDAŞ'a sorunu söylüyoruz, 'Urfa
'dan ekip gelecek' diyerek bizi başlarından atıyorlar. Sorunumuza bir an önce çare bulsunlar."
Cumhuriyet Meydanı,Viranşehir,Şanlıurfa