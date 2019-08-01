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Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara yüzme havuzu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik asansörle birlikte tüm detayları düşünülerek dizayn edilen yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor.

01.08.2019 15:32 Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara yüzme havuzu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik asansörle birlikte tüm detayları düşünülerek dizayn edilen yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin en büyük Engelli Koordinasyon Merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde engelli vatandaşlar için özel dizayn edilen havuz bölgede tek olma özelliği taşıyor. Hafta içi 17.00 - 23.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar için havuzda asansör sistemi bulunurken; havuz, verilen basınçlı su ile fizik tedavi özelliği sunuluyor. Engelli vatandaşların el becerisi, spor ve bir çok farklı olanağın sağlandığı Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde, engelli vatandaşların sosyalleşmesi adına bir çok çalışma sürdürülüyor.

Verilen hizmetten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden vatandaşlar, "Büyükşehir Belediyemiz bizleri unutmadı, Engelli Koordinasyon merkezinde çok çeşitli etkinlikler ve spor yapıyoruz. Günlerimiz burada çok güzel geçiyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

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