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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ekili arazilere zarar verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan sağanak, tarım arazilerine zarar verdi.

03.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54 Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ekili arazilere zarar verdi
'nın Suruç ilçesinde etkili olan sağanak, tarım arazilerine zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede iki gündür etkili olan sağanak sonrası Yurtçiçeği, Saygın, Bitkili mahallelerinde bazı ekili araziler su altında kaldı.
Çiftçi Osman Yavuz, yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle ekili arazilerinde göletler oluştuğunu söyledi. Kendi imkanlarıyla tarlalardaki suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, "Zararımız çok. İki gün önce başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tarlalarımız sular altında kaldı, mağduruz. Tarlalarımız, ekinlerimiz için yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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