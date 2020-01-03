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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ekili arazilere zarar verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan sağanak yağış çok sayıda tarım arazisine zarar verdi.

03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:01
'nın Suruç ilçesinde etkili olan sağanak yağış çok sayıda tarım arazisine zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede önceki gün etkili olan sağanak sonrası kırsal Yurtçiçeği, Saygın, Bitkili Mahallelerinde ekili araziler su altında kaldı.
Mahalle sakini Osman Yavuz, yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle ekili arazilerinin göle döndüğünü söyledi.
Kendi imkanlarıyla tarlalardaki suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, yetkililerden tahliye kanallarının yapılması için destek beklediklerini kaydetti.
Yavuz, "İki gün önce başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tarlalarımız sular altında kaldı, mağduruz. Tarlalarımız, ekinlerimiz için yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ekili arazilere zarar verdi

Osman Yavuz, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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