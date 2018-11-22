Şanlıurfa'da Ev Yangını

Şanlıurfa
'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Eyyübiye
ilçesinin Topdağı Mahallesi'nde Mehmet Şanlı'ya ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Evde duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sokaktaki elektrik telleri nedeniyle evin önüne ulaşamayan ekipler, hortum uzatarak yangına müdahale etti.
Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın, evde hasara neden oldu.
Eyyübiye,İtfaiye,Şanlıurfa
22 Kasım 2018 Perşembe 15:06