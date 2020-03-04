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Şanlıurfa'da ev yangını

Şanlıurfa'da bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:33Şanlıurfa'da ev yangını
'da bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez ilçesi Devdeşti Mahallesinde yaşandı. Henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evdeki eşyaların birçoğu kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 17:42:36