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Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

Şanlıurfa'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

18.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:27Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu
'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir binanın 4'üncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı bina çevresinde itfaiye ekipleri de yangına tazyikli su ve köpük ile müdahale etti. Yangında can kaybı olmazken dumandan etkilen aralarında çocukların da olduğu çok sayıda bina sakin bina dışına çıkarıldı. Sağlık ekipleri olası bir yaralanma durumuna karşı olay yerinde hazır bekledi. ekiplerince söndürülen yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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