Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uyulmadı

Türkiye, korona virüsle mücadele ederken Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekti.

28.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:37
Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uyulmadı
Türkiye , korona virüsle mücadele ederken Şanlıurfa 'da 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekti.

Şanlıurfa'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Cadde ve sokaklar korona virüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Şanlıurfa'nın en yoğun olan Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde insanların korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan kalabalığı dikkat çekiyor. Uyarılara rağmen yinede sokağa çıkan vatandaşların, 'sosyal izalasyon'a uymaması uyarıları dikkate alan vatandaşların endişesine neden oluyor.

Korona virüs tehdidine karşı yinede cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, salgın hastalığa karşı mecbur kaldıkları için dışarı çıktıklarını savundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uyulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:07: Artvin'de cenazeye korona ayarı - Haber 13:06: Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadaki paylaşımlara açıklık getirdi - Haber 13:05: Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 - Haber 13:03: 'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Haber 13:02: Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız" - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber