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Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Haliliye Belediyesi tarafından, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.

07.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:53
Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği
Haliliye Belediyesi tarafından, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesine ait aşevinde pişen yemekler belediye ekipleri tarafından kurulca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. İlk etapta 70 hanede yaklaşık 300 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu. Aşevinde yemek hazırlıkları davam ederken, burada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü olarak, tüm dünya ve Türkiye 'de etkili olan korona virüs ile alakalı olarak yaşanan sıkıntılar nedeniyle arkadaşlarımız gece gündüz demen çalışmaya devam ediyor. Bizler de belediye olarak gerek 65 yaş üstü gerekse de kronik hastalığı olan evde tek kalan yemek yapmayan veya çeşitli nedenler ile komisyonumuzdan olur raporu almış ve bizde kayıtlı eşi cezaevinde olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız dahil olmak üzere komisyonun belirlediği kriterlerden geçen yardıma muhtaç ailelerimize Haliliye Belediyesi olarak evlerine sıcak yemek göndereceğiz. Vatandaşlarımızın buraya gelip yemek almaya gerek kalmadan ekiplerimizce evlerine yemekleri teslim edilecek. Yaklaşık 300 bireye 70'e yakın haneye Haliliye Belediyesi olarak bugün ki yemeklerini göndermiş olacağız. Gün birlik ve beraberlik zamanı hep birlikte el ele vererek, bizlerde belediye olarak her türlü imkanı seferber ederek vatandaşımızın aynında Sayın Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Canpolat, incelemelerinin ardından aşevinden ayrılırken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahlinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramını sürdürdü. Ekipler tek tek adreslere giderek, vatandaşlara yemeklerini teslim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Türkiye, Güncel
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