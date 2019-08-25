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Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve tabancayla ateş edildi.

25.08.2019 09:36 Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve tabancayla ateş edildi.
Abdalağa Mahallesi'nde Mehmet Eryürek'e ait ev, henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Evin kapısı ve bitişiğindeki iş yerine çok sayıda mermi isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede yapılan incelemede tabancaya ait olduğu belirlenen çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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