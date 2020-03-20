Şanlıurfa'da, evinde 11 tabanca bulunan şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'da, evinde 11 tabanca ele geçirilince gözaltına alınan D.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.T.'nin silah ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 11 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan D.T., jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. D.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA