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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'da deri yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 1'i hayatını kaybederken diğer sürücü ise ağır yaralandı.

05.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:58Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
'da deri yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden 1'i hayatını kaybederken diğer sürücü ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevre yolunda yaşandı. Mehmet Karaca'nın kullandığı 63 AZ 431 plakalı deri yüklü kamyonet ile İbrahim Halil S.'nin kullandığı otomobil çarpışarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen her iki aracın sürücüsü de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mehmet Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğum bakıma alınan otomobil sürücüsü İbrahim Halil S.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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