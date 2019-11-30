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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.

30.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:44Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.
ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Hücre evinde, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.

Şanlıurfa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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