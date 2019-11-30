Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı

Şanlıurfa
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı. Polis
ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Hücre evinde, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.