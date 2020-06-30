Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralıŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

30.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:58
Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişik arazilere sahip Erçal ve Kırmızıkılıç aileleri arazilerine fidan dikti. Her iki aile de fidanların kendi arazilerinde olduğunu iddia edince tartışma başladı. Tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedef olan Ali ile kardeşi Halil Erçal, Mehmet Erçal, Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali ile Halil Erçal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Erçal ile Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Mehmet Erçal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, mahallede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-
Şanlıurfa’da ’fidan’ dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Jandarma, Haliliye, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:09: Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı - Haber 00:07: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili uyarı: Pandemiye dönüşebilir - Haber 00:02: ABD'deki Halkbank davasında avukat, reddi hakim talebinde bulunacak - Haber 00:01: Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı - Haberler 00:01: Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 00:01: Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı - Haber 23:09: Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı - Haber 22:44: Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim - Haber 14:07: Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor - Spor 12:09: Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi - Ekonomi