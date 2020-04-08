Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi, yollar yıkandı

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde hizmet veren fırın ve unlu mamulleri satışı yapılan işyerleri denetlendi.

08.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:09
Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi, yollar yıkandı

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde hizmet veren fırın ve unlu mamulleri satışı yapılan işyerleri denetlendi. Yollar ise sabunlu suyla yıkandı.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa kent merkezindeki denetimler şıklaştırıldı. Zabıta ekipleri fırın ve unlu mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik hijyen denetimi yaparken çalışanların ise ateş ölçümü yapıldı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. İş yeri sahiplerini temizlik ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyaran zabıta ekipleri maskesi bulunmayan esnafa maske ve eldiven dağıttı. Ekipler, müşterilere de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Haliliye Belediyesi de ilçedeki tüm cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi, yollar yıkandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:34: MERSİN Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği - Haber 17:34: Tokat'ta izinsiz üretilen 50 bin maskeye el konuldu - Haber 17:34: BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım - Haber 17:33: Çorum'a getirilen yaralı köpek sağlığına kavuştu - Haber 17:33: Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber