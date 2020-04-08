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Şanlıurfa?da fırınlar denetlendi, yollar yıkandı

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde hizmet veren fırın ve unlu mamulleri satışı yapılan işyerleri denetlendi.

08.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:13
Şanlıurfa?da fırınlar denetlendi, yollar yıkandı

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde hizmet veren fırın ve unlu mamulleri satışı yapılan işyerleri denetlendi. Yollar ise sabunlu suyla yıkandı.Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa kent merkezindeki denetimler şıklaştırıldı. Zabıta ekipleri fırın ve unlu mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik hijyen denetimi yaparken çalışanların ise ateş ölçümü yapıldı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. İş yeri sahiplerini temizlik ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyaran zabıta ekipleri maskesi bulunmayan esnafa maske ve eldiven dağıttı. Ekipler, müşterilere de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Haliliye Belediyesi de ilçedeki tüm cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Zabıta, Güncel
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