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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

27.08.2019 14:26 Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "fuhşa aracılık ve teşvik, zorlama, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bu arada operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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