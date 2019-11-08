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Şanlıurfa'da Gaziantep'in tarihi ve kültürü tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği tarafından organize edilen Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'nda stant açtı.

08.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:20 Şanlıurfa'da Gaziantep'in tarihi ve kültürü tanıtıldı

Yoğun ilgilinin gözlemlendiği standında, kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı Göbeklitepe Yılı ilan etmesinin ardından ilk kez düzenlenen fuara, Türkiye'nin birçok ilinden katılım sağlandı. Turizm acenteleri, sektör temsilcileri ve turizm profesyonellerinin ilgi gösterdiği Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'na Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı stant açtı. Stantta, ziyaretçilere yöresel lezzetleri tattırıldı, sunumlar gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin standını gezen protokol ve ziyaretçilere; Gaziantep yemek kültürünün yanı sıra kentin geleneksel el sanatları, kültürel ve turizm alanları broşürlerle anlatıldı. Standı; Vali yardımcısı İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan yardımcısı Faruk Bayuk, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canbolat ve başkan yardımcısı İhsan Ağcan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Şanlıurfa MKYK üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve birçok protokol üyesi ziyaret etti, Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden tattı.

Farklı illerden 35 kurumun katıldığı Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'nda; söyleşiler, sunumlar, yemek yarışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi.


Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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