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Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı

Şanlıurfa'da bir ay süresince gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı.

19.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:38Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı
'da bir ay süresince gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun gördüklerinin dışında yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma ve afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, yasağın 19 Şubat-19 Mart tarihlerinde il merkezi ve ilçeleri kapsadığı kaydedildi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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