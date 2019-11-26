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Şanlıurfa'da gençlerin kavgasında 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 25 yaşındaki Müslüm Akkuş hayatını kaybetti.

26.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:57Şanlıurfa'da gençlerin kavgasında 1 kişi öldü
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 25 yaşındaki Müslüm hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan 25 yaşındaki Müslüm Akkuş, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Yavuz Selim Mahallesi, Şanlıurfa, kavga, Akkuş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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