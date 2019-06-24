24.06.2019 12:33
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Şanlıurfa'da genişletilmiş güvenlik toplantısı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin Başkanlığı'nda genişletilmiş il güvenlik toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin Başkanlığı'nda genişletilmiş il güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda kentte son günlerde yaşanan olaylar ele alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısına başkanlık etti.

Valilik toplantı salonunda, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Vali Yardımcıları Selami Işık ve Ufuk Akıl, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Karaköprü Kaymakamı ve Halfeti Kaymakam Vekili Yavuz Güner, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ile Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi iştirak etti.

İl genelinde son zamanlarda meydana gelen olaylar ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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