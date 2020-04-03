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Şanlıurfa'da gıda denetiminde ek tedbirler alındı

Şanlıurfa Valiliğinin, yeni tip korona virüs salgınına karşı İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına istinaden aldığı tedbirler kapsamında, il genelinde gıda denetimleri için oluşturulan takip kurullarının kapasitesi iki katına çıkarıldı.

03.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:03
Şanlıurfa'da gıda denetiminde ek tedbirler alındı
Şanlıurfa Valiliğinin, yeni tip korona virüs salgınına karşı İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına istinaden aldığı tedbirler kapsamında, il genelinde gıda denetimleri için oluşturulan takip kurullarının kapasitesi iki katına çıkarıldı.

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Halk Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan "Gıda Maddelerinin Hijyen, Fiyat ve Arz Kontrol Takip Kurulu" ekiplerinin kapasitesi artırılarak, denetimlere hız verildi.

Gıda ile teması olan üretim ve satış noktalarını ziyaret eden ekipler, hem hijyen, fiyat ve sağlık denetimini yapıyor, hem de korona virüs salgın riskinin azaltılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor.

Korona virüs salgın riskinin yaşandığı bu dönemde, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımının çok daha önemli hale geldiğini belirten Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, denetim ekiplerinde görev alan 80'den fazla personelle 13 ilçede yürüttükleri çalışmaları, büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

En büyük önceliği, hijyen şartlarının en iyi şekilde uygulanmasına verdiklerini belirten Çakmaklı, denetimlerde yaşanan olumsuzluklar hakkında cezai işlem uyguladıklarını ifade etti.

Denetim ekipleri dışında yeni ekipler oluşturduklarını ve kapasitelerinin üzerine çıkarak, bilinçlendirme çalışmalarına da başladıklarını kaydeden Çakmaklı, "Ekiplerimiz tüm gıda işletmelerini korona virüsle mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili hassas olunması noktasında uyarıyor. Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması adına teknik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konusunda sahada çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli broşür ve afişleri işletme sahiplerine iletiyoruz. Bu çalışmalar esnasında işletmelerde eksiklik ve sorun tespit edildiğinde, müdürlüğümüzün yetkili gıda kontrol mühendislerimize bildiriliyor ve ayrıca operasyonel müdahaleler yürütülüyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çakmaklı, sağlıklı ve hijyenik gıda ihlallerinin ALO 174 Gıda Hattı ve 0 501 174 0 174 Whatsapp İhbar Hattına bildirilmesini istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Daire Başkanlığı, Şanlıurfa, Güncel
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