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Şanlıurfa'da gıda denetimleri devam ediyor

Şanlıurfa'da gıda denetimleri devam ediyor.

20.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:22Şanlıurfa'da gıda denetimleri devam ediyor
'da gıda denetimleri devam ediyor.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sorumluluk sahasında denetim yaptı.
Ekipler, Ertuğrul Gazi ve Selahaddin Eyyübi Mahallelerinde bulunan kasap ve marketlerde hijyen ile ruhsat denetimi yaptı. Et ve et ürünlerinin tek tek kontrol edildiği denetimlerde ekipler, işletme sahiplerine uyarıda bulundu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ekmek ve ünlü mamulleri üretimi yapan işletmelerde inceleme yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı denetim seferberliği kapsamında, denetimler gerçekleştiren ekipler, hijyen başta olmak üzere bir çok konuda ekmek ve un ürünlerini inceledi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Cuma Samaklı, 70 kişilik ekiplerle denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ürünleri aşama aşama denetlediklerini belirten Samaklı, "Ürünü kabul kısmından başlayarak ürünü işleme, paketleme, sevkıyat ve tüketiciye ulaşana kadar inceliyoruz. Özellikle ürünlerin hijyenine çok dikkat ediyoruz. Bu konuda hiçbir işletmeye müsamaha göstermeksizin gerekli idari cezayı uyguluyoruz." dedi.

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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