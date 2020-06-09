Şanlıurfa'da gıda denetimleri ihmali kabul etmiyor

Korona virüs normalleşme sürecinde, kontrollü olarak yeniden faaliyete giren Şanlıurfa'daki konuk evi, lokanta, restaurant ve alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin denetimi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol ekipleri tarafından periyodik olarak...

Şanlıurfa'da gıda denetimleri ihmali kabul etmiyor
09.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:03
Korona virüs normalleşme sürecinde, kontrollü olarak yeniden faaliyete giren Şanlıurfa'daki konuk evi, lokanta, restaurant ve alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin denetimi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol ekipleri tarafından periyodik olarak yapılmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbir kararlarını yerinde tespit ve denetimler gerçekleştiren gıda denetim ve kontrol ekipleri, işletmelerde giriş çıkışta el dezenfektanı kullanımı, sosyal mesafe önlemleri, maske ve koruyucu malzeme kullanımı, masalarda el antiseptiği ve kolonya bulundurma, ortak malzemelerin her kulanım sonrası dezenfeksiyonu gibi birçok hususu mercek altına alıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı öncülüğünde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, kuralları ihlal eden bazı işletmelere para cezası uygulanırken, tüm işletmelere bilgilendirici broşür ve afişler verilerek tedbirlerin önemi anlatıldı.

Kontrol ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, toplu tüketim yerlerindeki tedbir ve kurallara en üst seviyede riayet edilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Haberler››Güncel››Şanlıurfa'da gıda denetimleri ihmali kabul etmiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:37: Erdoğan: "Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki... - Haber 19:36: Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme - Yeniden - Haber 19:36: FLAŞ - Haber 19:36: İZMİR İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı - Haber 19:36: Kuruluşunun 102. yılında Azerbaycan ve Türk Dünyası söyleşisi - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler