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Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye sevk edildi.

28.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:40Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı
'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye sevk edildi.
Merkez ilçesi İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurdu.
Bunun üzerine verilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve özel araçlarla 25 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yemeklerden alınan numunelerin inceleneceği öğrenildi.

Altınbaşak, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: AA

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