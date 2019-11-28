Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa
'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye sevk edildi.
Merkez Eyyübiye
ilçesi Altınbaşak
İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurdu.
Bunun üzerine haber
verilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve özel araçlarla 25 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yemeklerden alınan numunelerin inceleneceği öğrenildi.