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Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler bir ay süresince yasaklandı

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler bir ay süreyle yasaklandığı duyruldu.

20.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:10Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler bir ay süresince yasaklandı
'da gösteri ve yürüyüşler bir ay süreyle yasaklandığı duyruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinliklerinin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma ve benzeri) 20 Ocak 2020 ila 18 Şubat 2020 arasında 30 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada kararın il merkezinin yanı sıra ilçeleri de kapsadığı kaydedildi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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