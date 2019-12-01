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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara operasyonu

Şanlıurfa'da 15 günde 24 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda toplam 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

01.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:32Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara operasyonu
'da 15 günde 24 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda toplam 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçak sigara operasyonları düzenlendi. 15 gün boyunca yapılan 24 ayrı operasyonda 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Toplam 29 şahsa kaçakçılık suçlarından adli işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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