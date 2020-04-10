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Şanlıurfa'da günde 33 bin maske üretiliyor

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirleri hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, başta sağlık kuruluşları ve emniyet teşkilatı olmak üzere vatandaşların cerrahi maske ihtiyacını karşıladığı tedarik zincirine, Halk Eğitim Merkezleri ve okulları da ekledi.

10.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:41
Şanlıurfa'da günde 33 bin maske üretiliyor
Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirleri hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, başta sağlık kuruluşları ve emniyet teşkilatı olmak üzere vatandaşların cerrahi maske ihtiyacını karşıladığı tedarik zincirine, Halk Eğitim Merkezleri ve okulları da ekledi. Kentte günde 33 bin maske üretiliyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü , Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir Halk Eğitim Merkezleri ile Karaköprü GAP ve Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde cerrahi maske üretimine başlandı. Ultrasonik teknikle dikişsiz kesim ve birleştirme işlemleri yapılan cerrahi maskelerin lastik takma işlerini Halk Eğitim Merkezlerinde yapan kursiyerlerin günlük üretimi, 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle 33 bini buldu. Üretimin en önemli bölümünü 10 bin adetle Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 9 bin 500 adetle Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılıyor.

Kursiyerlerin hijyen tedbirlerini alarak girdikleri atölyelerde üretilen cerrahi maskeler, sterilize işlemine tabi tutularak ambalajlandıktan sonra, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde ihtiyaç duyulan adreslere ulaştırılıyor.

Halk Eğitim Merkezleri ve okullarda üretilen cerrahi maske miktarının, kursiyerlerin el pratiği geliştikçe artacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
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