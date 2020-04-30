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Şanlıurfa'da, günde 600 eve iftar yemeği servisi

Şanlıurfa'da, günde 600 eve iftar yemeği servisiŞANLIURFA'da, ramazanda ihtiyaç sahipleri için kurulan iftar sofraları yerine bu yıl evlere paket servis yapılmaya başlandı.

30.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:17
Şanlıurfa'da, günde 600 eve iftar yemeği servisi
ŞANLIURFA'da, ramazanda ihtiyaç sahipleri için kurulan iftar sofraları yerine bu yıl evlere paket servis yapılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi'nce günde 600 ihtiyaç sahibi aileye iftar için yemek dağıtılıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, iftar yemeklerinin düzenlenememesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün 600 ihtiyaç sahibi aileye yemek götürülüyor. Belediye bünyesinde hizmet verilen sosyal tesislerde hazırlanan iftar yemekleri, dar gelirli ailelere ulaştırılıyor. İftar saatine yakın yemekler pişirilirken, aileler de telefonla aranarak, evde kaç kişi oldukları soruluyor. Kişi sayısına göre adresler ve bölgeler ayarlanırken, yemekler de araçlarla evlere bırakılıyor. Şanlıurfa’da, günde 600 eve iftar yemeği servisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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