Haber, Son Dakika, Haberler

Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı

Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltıŞANLIURA'da bir apartmanın alt katında bulunan oto ekspertiz dükkanı çalışanlarıyla bina sakinleri arasında gürültü nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı.

08.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:29
Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı
ŞANLIURA'da bir apartmanın alt katında bulunan oto ekspertiz dükkanı çalışanlarıyla bina sakinleri arasında gürültü nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Kavga, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde 6 katlı Karadağ Apartma'nın giriş katında bulunan oto ekspertiz dükkanında aşırı gürültü yapıldığını iddia eden bina sakinleri ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayıramayınca havaya uyarı ateşi açtı.
Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.
Bina sakinleri yetkili kurumlara iş yerinin kapatılması için başvurduklarını söyleyerek, duruma tepki gösterdi. Şanlıurfa’da gürültü kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinde ortalık karıştı Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Haber
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Haberler››Güncel››Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:37: Su taşkını riski olan bir mahalleye daha beton boru hizmeti - Haber 17:37: Türkiye'nin "simge" camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor - Kocatepe ve Hacıbayram Camisi - Haber 17:36: Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 kişi, Samsun'a getirildi - Haber 17:36: Sırbistan Meclisi önünde arbede yaşandı - Haber 17:35: Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu - Haber 17:31: Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:40: Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi - Spor 16:05: Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler