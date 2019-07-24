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Şanlıurfa'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Şanlıurfa'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

24.07.2019 11:10 Şanlıurfa'da hacı adayları dualarla uğurlandı
Şanlıurfa'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Şanlıurfa'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı. GAP Havaalanı'nda düzenlenen törende 339 hacı adayı, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından yola çıktı. İl Müftü Vekili Adem Dobur, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, hacı adaylarına bölgede yapacakları ibadetleri boyunca yapmaları gerekenleri söyledi. Tavsiyelerde de bulunan Dobur, "Allah bu mübarek yolculuğu ve kutsal topraklara ulaşmayı herkese nasip eylesin. Allah dualarını kabul eylesin. İnşallah ibadetinizi sağlık ve huzurlu bir şekilde tamamlayıp sevdiklerinize ulaşırsınız. Hac ibadeti bir arınma, yeniden doğmadır. İnşallah orada günahlarımızdan arınmış halde döneriz. Şimdiden Allah yapacağınız ibadetleri kabul eylesin" ifadelerini kulandı.

Uğurlama töreninde bazı hacı adayları ve yakınları duygulu dolu anlar yaşarken bazıları da gözyaşlarına hakim olamadı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Müftü, Güncel

Kaynak: İHA

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