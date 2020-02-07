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Şanlıurfa'da hafif ticari araç, TIR arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Gökhan Tekgöz (26) öldü, 2 kişi de yaralandı.

07.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:13Şanlıurfa'da hafif ticari araç, TIR arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Gökhan Tekgöz (26) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Abdullah Yalıner (39) yönetimindeki 01 AAE 694 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Memduh Nazlıcan'ın kullandığı 01 ADT 21 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafifi ticari araçta bulunan Gökhan Tekgöz öldü, sürücü Abdullah Yalıner ile yanındaki Serkan Yalanca yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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