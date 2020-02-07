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Şanlıurfa'da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

07.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:13Şanlıurfa'da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde BOTAŞ'a ait petrol boru hattından hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bir depoya düzenlenen baskında 67 ton ham petrol çaldığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



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Kaynak: DHA

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