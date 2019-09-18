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Şanlıurfa'da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı

Şanlıurfa'da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni hasadı yapılan tonlarca pamuk yanarak kül oldu.

18.09.2019 10:30
Şanlıurfa'da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni hasadı yapılan tonlarca pamuk yanarak kül oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kubik Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni hasadı yapılan yaklaşık 8 ton pamuk, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Pamuk sahibi çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk çuvalları arasından dumanların yükseldiğini fark ederek müdahalede bulundu. Çevredeki akrabasıyla yangını söndürmeyen çiftçi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saat süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası tonlarca pamuk küle döndü.
Çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk tarlasını icara olarak tutuğunu ve 8 ton pamuğun yandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
Şanlıurfa'da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı

Şanlıurfa, Suruç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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