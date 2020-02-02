Şanlıurfa'da hasarlı minarenin yıkımına başlandı

Elazığ
'ın Sivrice
ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, Şanlıurfa
'nın Karaköprü
ilçesindeki minarenin yıkımına başlandı.
Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camisi'nin minaresinde kayma meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan yetkililer, minarenin ağır hasarlı olduğunu tespit etti.
Belediye tarafından caminin çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından, 45 metrelik minarenin yıkımına başlandı.
Yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.