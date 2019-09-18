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Şanlıurfa'da hasat edilen pamuk yandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hasadı yapılan 8 ton pamuk yandı.

18.09.2019 12:36Şanlıurfa'da hasat edilen pamuk yandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hasadı yapılan 8 ton pamuk yandı.
Alınan bilgiye göre, Üvecik Mahallesi'nde hasadı yeni yapılan ve çuvallara konulan 8 ton pamuğun bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında tonlarca pamuk zarar gördü.
Suruç Sosyal Yardımlaşma Müdürü Mehmet Koç, pamuk sahibi Abdulrahman Ok'u ziyaret ederek kurum olarak yanlarında olduklarını belirtti.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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