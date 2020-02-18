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Şanlıurfa'da hayvan hırsızları tutuklandı

Şanlıurfa"da çok sayıda küçükbaş hayvanı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24Şanlıurfa'da hayvan hırsızları tutuklandı
Şanlıurfa"da çok sayıda küçükbaş hayvanı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Harran ilçesinde çalınan 75 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı. Gerekli çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Zanlılardan M.Y. ve A.V. saklandıkları yerde gözaltın alındı, 75 küçükbaş hayvan da burada bulundu. Diğer 2 zanlının da yakalanması için başlatılan çalışma devam ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla tutuklandı. Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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