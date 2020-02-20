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Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

20.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:18Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'nın ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Canpolat Mahallesi'nde Mehmet Canpolat'a ait 51 küçükbaş hayvan çalındı. Barınaktaki hayvanlarının olmadığını fark eden Canpolat, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan Şanlıurfa İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, M.F.B, R.B. ve C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin sorgusu sonrası bulunan 51 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Mehmet Canpolat'a teslim edildi. Hayvanlarının bulunmasına sevinen Canpolat, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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