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Şanlıurfa'da hırsızlar ATM'lere dadandı

Şanlıurfa'da hırsızlar 2 ATM'den para çalmak için makinelere zarar verdi.

11.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:15Şanlıurfa'da hırsızlar ATM'lere dadandı
'da hırsızlar 2 ATM'den para çalmak için makinelere zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Ulu Cami bitişiğinde bulunan bir bankaya ait 2 otomatik para çekme makinesinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından patlatıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ATM çevresinde parmak izi araştırması yaparak delil topladı.

Sabah saatlerinde para çekmeye gelen vatandaşlar ATM'nin hasarlı olduğunu görünce işlemlerini yapmak için başka ATM'lere yöneldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, ATM, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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