Şanlıurfa'da Hırsızlık

Şanlıurfa
'da iki gün önce çalındığı bildirilen otomobil, terk edilmiş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, E.Ç, merkez Karaköprü
ilçesinin Atakent Mahallesi
'nde iki gün önce park halindeki otomobilinin çalındığı ileri sürerek polis merkezine başvurdu. Polis
ekipleri yaptığı çalışmalarda söz konusu otomobili, Şanlıurfa- Suruç
karayolunda terk edilmiş halde buldu.
Yakıtı bittiği için terk edildiği belirlenen otomobilde parmak izi çalışması yapan ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
E.Ç, polis ekiplerine teşekkür etti.
Atakent Mahallesi,Polis,Şanlıurfa
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:39