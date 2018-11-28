Şanlıurfa'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:31



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:31

Şanlıurfa'da bir markette yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karaköprü ve Haliliye ilçelerindeki bazı iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.Hırsızlıkların yaşandığı iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüpheliler M.E.D. ve R.B'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, marketlerden çalınan sigaralar ele geçirildi.Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Kamera kayıtlarında 2 kişinin marketteki önce yazar kasayı açmaya çalıştığı, sonrasında ise raflardaki sigaraları indirdiği görülüyor.